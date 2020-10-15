أعلن محافظ العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن نحو مليون شخص في موسكو انتقلوا إلى العمل عن بعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين لقناة "روسيا 1: "اليوم هناك مليون شخص قد انتقلوا إلى العمل عن بُعد. كما يتقيد المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة في موسكو، نرى الحد الأدنى من حركتهم في جميع أنحاء المدينة، في المترو وفي وسائل النقل العام. مقارنة بالعام الماضي، نحن نعلم بوضوح كم كان هذا، الانخفاض بنحو 39 في المئة".

ووفقا لبيان مقر مكافحة كورونا اليوم، فإن أكبر عدد من الإصابات قد تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 3942 حالة، تليها مدينة سان بطرسبورغ بـ 638 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 439 حالة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.