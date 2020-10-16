شاهد بالفيديو...لقاء ودي بين غواص وحوت

في مقطع فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر... الحوت يتعامل بود مع الغواص ويتقرب منه.

A Russian diver met with a beluga whale off Popov Island, near the city of Vladivostok. The mammal behaved in a friendly way towards the human, even allowing the man to pat it on the head! pic.twitter.com/4bAVbDU1G9 — RT (@RT_com) October 16, 2020

التقى غواص روسي بحوت بيلوغا قبالة جزيرة بوبوف بالقرب من مدينة فلاديفوستوك. تصرفت الثدييات بطريقة ودية تجاه الإنسان، حتى أنها سمحت للرجل أن يربت على رأسه!