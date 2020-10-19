عمدة موسكو: وضع تفشي فيروس كورونا في العاصمة تحت السيطرة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن هذا الأسبوع يظهر أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا المستجد في موسكو تحت السيطرة.

موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين على مدونته الشخصية أن "هذا الأسبوع أظهر ليس فقط زيادة عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات، إنما أدى أيضًا إلى ظهور العلامات الأولى على أن وضع تفشي العدوى أصبح تحت السيطرة".

وأضاف سوبيانين، في مدونته أن "فرض تدابير قصوى مثل حظر تجول، وحظر كامل على الحركة في المدينة، وفرض حظر على الدخول والخروج، وإغلاق تقريبا جميع المؤسسات. بالنسبة لنا هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق ومستحيلة".

وأوضح أن التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في موسكو في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وذكر أنه "في تشرين الثاني/نوفمبر، تخطط موسكو لتسلم الدفعات الأولى أو الكبيرة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وفي كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، سنبدأ التلقيح الجماعي للسكان".

وأضاف أن التطعيم الشامل سيكون "الانتصار النهائي على الوباء".

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في 11 آب /أغسطس الماضي، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما سجلت روسيا، في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لقاحا ثانيا ضد فيروس كورونا، طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.