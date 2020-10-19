رغم كثرة الإصابات بكورونا... روسيا تحتل المرتبة 43 عالميا

أعلنت نائبة رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريب نادزور"، يلينا يجلوفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تحتل المرتبة الـ 43 في العالم من حيث نسبة الإصابة الواحدة لكل 100 ألف نسمة والمرتبة 105 من حيث عدد الوفيات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت يجلوفا خلال تقديم تقرير مشترك مع رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية ("روسبوتريب نادزور")، أنًا بوبوفا، في مؤتمر "الوقاية المناعية الحديثة: التحديات والفرص والآفاق": "أما بالنسبة للوضع حول العدوى الجديدة لفيروس كورونا المستجد ... الوضع يتطور وسوف يستمر، وهذا واضح... وعلى الرغم من الزيادة في العدد اليومي للحالات المبلغ عنها، تحتل روسيا اليوم المرتبة 43 من حيث الإصابة لكل 100 ألف من السكان والمرتبة 105 في معدل الوفيات".

وكان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، قد أعلن أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في روسيا ارتفع بمقدار 15982 حالة ليصل الإجمالي إلى 1415316 إصابة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية .