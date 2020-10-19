موسكو تخصص 50 مليار روبل لتحديث شبكة مياه القرم

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، إن شبه جزيرة القرم ستحصل على حوالي 50 مليار روبل بهدف تحديث نظام إمدادات المياه فيها.

بحسب تصريحات ميشوستين، فقد أعدت الحكومة الروسية خطة شاملة لضمان إمدادات مياه موثوقة إلى القرم ومدينة سيفاستوبول.

وتنص الخطة على تنفيذ 14 مشروعا في المنطقة بالإضافة إلى تطوير وتفعيل مصادر جديدة للمياه في شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس الوزراء الروسي: "سيتم تخصيص حوالي 50 مليار روبل لتنفيذ الخطة، معظمها من الميزانية الفيدرالية، سيوفر هذا إمدادًا إضافيًا بالمياه بما لا يقل عن 310 آلاف متر مكعب يوميًا".

وأضاف: "سيوفر (المشروع) إمدادات مياه عالية الجودة لكامل شبه الجزيرة وسكانها".

ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه "في وقت سابق، خصصنا بالفعل ما يقرب من 6 مليارات روبل لبناء مسطحات مائية جديدة وإصلاح شامل وتطوير الشبكات والآبار".