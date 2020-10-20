الخارجية الروسية: موسكو مستعدة إلى جانب واشنطن الالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، التي عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت - 3) لمدة عام واحد، مستعدة إلى جانب واشنطن التعهد بالالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان أن : "روسيا تقترح تمديد معاهدة ستارت لمدة عام واحد ، وفي نفس الوقت مستعدة ، مع الولايات المتحدة ، الالتزام بـ" تجميد "عدد الرؤوس الحربية النووية التي يملكها الطرفان لهذه الفترة".

يتبع..