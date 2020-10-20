لافروف: الوضع في منطقة الخليج لا يزال هشا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الوضع في منطقة الخليج لا يزال هشًا، وهناك مخاطر من تطور الوضع وفقا لسيناريوهات غير متوقعة.

وقال لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، إن "ضمان السلام في منطقة الخليج الفارسي هو أمر مهم وعاجل للمجتمع الدولي بأسره. الوضع غير الصحي في هذه المنطقة له تأثير مزعزع للاستقرار على العلاقات الدولية. وبناء على ذلك، نعتقد أن القضية يجب أن تكون مركز الاهتمام الدائم لمجلس الأمن الدولي".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه من الضروري مواصلة الحوار حول ما يمكن القيام به بشكل ملموس، من أجل "تحويل الوضع عن خط خطير ومن أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".

وأضاف لافروف "الجميع يتذكر الأجواء في بداية هذا العام، حينها استحوذت مخاوف بشأن حرب حقيقية واسعة النطاق في الخليج على الكثيرين، وتم تجنب السيناريو الأسوأ. ومع ذلك، لا نرى أي سبب للرضى عن الذات - لا يزال الوضع محفوفا بالمخاطر، وقد تتكشف السيناريوهات غير المتوقعة في أي لحظة".

في ليلة 3 يناير/كانون الثاني، نفذت الولايات المتحدة عملية في منطقة مطار بغداد الدولي، للقضاء على اللواء الإيراني، وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي اتهمته بتنظيم الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وردت إيران بقصف قواعد أمريكية في العراق، الأمر الذي كاد من شأنه أن يشعل حربا في المنطقة.