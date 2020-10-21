تطوير لقاح مشترك ضد فيروس كورونا والإنفلونزا في مركز "فيكتور" الروسي

أعلن مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أنه يطور لقاحًا مشتركًا يقي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا في وقت واحد.

وقال مدير المركز رينات مكشوتوف لـ "سبوتنيك": "إن مركز الأبحاث "فيكتور" يقوم بتطوير لقاح موحد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا".

وأعلن مركز "فيكتور"، في وقت سابق، عن اكتمال الدراسات السريرية للقاح الروسي الثاني الذي طوره المركز ضد كورونا.

بدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح كورونا، في 27 تموز / يوليو، بمشاركة 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا، قائلا: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواء رائعا سيساعد الناس كثيرا".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويدعى "سبوتنيك V".