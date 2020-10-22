روسيا تطلب صفة مراقب في حركة عدم الانحياز

اعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها طلبت الحصول على صفة مراقب في حركة عدم الانحياز الدولية، مشيرة إلى أن هذا الطلب سيستغرق بعض الوقت للموافقة عليه.

وجاء هذا الإعلان على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين: "قبل كل شيء لأجل العمل مع أولئك المقربين ومع أولئك الذين هم بجوارنا، أنا أتحدث عن بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، عن البلدان التي نتحد معها بتقاليد قديمة من التعاون سنستمر في العمل معهم حتى لا نسمح للشركاء الغربيين بفعل ما يريدون وتقسيم العالم وفقًا لأنماطهم الخاصة".

وأضاف فيرشينين، قائلا: "الآن طلبت روسيا وضع مراقب في حركة عدم الانحياز، أعتقد أننا سنكون قادرين على القيام بذلك، ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وحركة عدم الانحياز، هي تجمع دولي، ظهرت إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي (سابقا). وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم. وتم الإعلان عن تأسيس حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ، عام 1955.