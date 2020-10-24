اعتذار أمريكي من علماء روس بعد رفضهم نشر مقال فيزيائي

اعتذر الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي "AGU" من العلماء الروس، الذين لم يتم قبول مقالهم من قبل للنظر فيه، مستشهدين بالعقوبات.

وبحسب ما قالته المنظمة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "تمت دعوة المؤلفين إلى إعادة التقديم مرة أخرى".

وأردفت المنظمة "مقال العلماء الروس من معهد الفيزياء التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "IAP RAS" لم يتم قبوله للنظر فيه" مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا.

في وقت سابق، من خطاب معهد الفيزياء الروسي، كان الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، قد رفض طلبًا للنشر في رسائل البحوث الجيوفيزيائية.

وكان المقال بعنوان "اتصال جديد بين ظاهرة النينيو - التذبذب الجنوبي وكهرباء الغلاف الجوي".

وأوضح الاتحاد هذا القرار معللاً "بأنه لا يمكنه اعتبار العمل العلمي الذي تموله الحكومة الروسية ووزارة التعليم جزءًا منه".

وبعد مراجعة القرار، دعا الاتحاد العلماء الروس لإعادة تقديم المقال للمراجعة للنشر في المجلة المعلنة أو غيرها من مطبوعات الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي.

كما تم التأكيد أنه سيتم النظر في البحث على قدم المساواة مع التطبيقات الأخرى وسيتم اتخاذ قرار النشر بناءً على اعتبارات قيمته العلمية فقط.