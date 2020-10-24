قرغيزستان مستعدة للنظر في توسيع قاعدة "كانت" الجوية الروسية

قال وزير الخارجية القرغيزي روسلان كازاكباييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنبك"، إن قيرغيزستان مستعدة للنظر في توسيع قاعدة "كانت" الجوية الروسية، إذا جاء هذا الاقتراح من موسكو أو من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال كازاكباييف لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لقاعدة "كانت"، فإن موقفنا الثابت هو الحفاظ على هذه القاعدة. لن تكون هناك مراجعة للاتفاقيات الموقعة سابقا".

وأكد وزير الخارجية أن روسيا لعبت دورًا خاصًا في الفترة التي تلت الانتخابات، عندما اندلعت الأزمة السياسية في الجمهورية.

وشدد الوزير على: "الدور الخاص لروسيا". وقال: "كان دعمًا استشاريًا وإعلاميًا ومعنويًا كشريك وحليف استراتيجي"، مشيرًا إلى أنه في خضم الاحتجاجات، جاء ديمتري كوزاك، نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى بيشكيك.

شهدت قرغيزستان، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخابات برلمانية شارك فيها 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد، بنسبة مشاركة 56.5 في المئة من الناخبين، ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المئة من مراكز الاقتراع، أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قرغيزستان"(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المئة.

وتجمّع، يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر، في الساحة المركزية في بشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.