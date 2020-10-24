رئيس وزراء أفريقيا الوسطى يتوجه إلى موسكو في زيارة عمل

يزور رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيرمين نغريبادا، موسكو اليوم السبت في زيارة عمل، حسبما أعلن السفير الروسي هناك، فلاديمير تيتورينكو.

وقال تيتورينكو لوكالة "سبوتنيك": إنه ودع للتو رئيس الوزراء الذي "يتوجه اليوم لموسكو في زيارة عمل موضوعها الرئيسي العلاقات الاقتصادية الثنائية"، وتابع أن رئيس الوزراء سوف يعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الروسية، يشملون نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، فضلا عن اجتماعات منفصلة مع اتحاد التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية".

ولفت إلى أن نغريبادا سيمكث في العاصمة الروسية لأربعة أيام.

وأشار تيتورينكو إلى أن "هذه الزيارة يجب أن تكون بمثابة بداية لتعاون اقتصادي جاد بين البلدين".