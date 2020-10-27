خبير أوبئة روسي: توجد مجموعة معينة من الأشخاص لا تمرض بفيروس كورونا

قال أريغ توتوليان، مدير معهد سانت بطرسبرغ لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة باسم "باستور"، إن مجموعة معينة من الناس لا تصاب بفيروس كورونا حتى مع الاتصال المتكرر به، لكن أسباب ذلك غير واضحة.