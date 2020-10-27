الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة من إشارات واشنطن حول تمديد معاهدة "ستارت-3"

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تشعر بخيبة أمل من الإشارات الأمريكية بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3".

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن في حوار مكثف مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا، لكن الإشارات القادمة من هناك تخيب آمالنا".

وكان السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، قد صرح أمس الإثنين، بأن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن محاولات المساومة على مزايا معينة في الأيام الأخيرة من معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ""ستارت-3"".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.