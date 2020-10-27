زاخاروفا لـ"سبوتنيك": تم تكثيف الاتصالات حول المحتجزين الروس في ليبيا

أفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تكثيف الاتصالات حول المحتجزين الروس في ليبيا.

وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في تعليقها على أنباء عن احتمال إطلاق وشيك للروس "شوغالي" و "سعيفان": "الاتصالات حول هذا الموضوع كثفت ، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الوضع أن حكومة الوفاق الوطني الليبية عزمت على إطلاق سراح الروسيين المعتقلين في ليبيا، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الروس بين طرابلس وموسكو الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن شوغالي وسعيفان يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

يذكر أن اثنين من المواطنين الروس يعملون في منظمة "صندوق حماية القيم الوطنية" وهما مسكيم شوغالي وسامر سويفان، تعرضا للاعتقال في ليبيا.

بالمقابل، فإن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش، كان قد أعلن في تموز/يوليو من العام الماضي، عن احتجاز موظفي الصندوق في ليبيا، سامر سويفان ومكسيم شوغاليف.

ووفقاً لمالكيفيتش، كان موظفو فريق الأبحاث التابع للصندوق، يشاركون حصريا في إجراء الدراسات الاستقصائية الاجتماعية، ودراسة الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية لدى ليبيا، على اتصال دائم مع السلطات في طرابلس وتعملان على تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة للمواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا.