موسكو على موعد مع شتاء معتدل

أفاد كبير مسؤولي مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية والذي يزود وسائل الإعلام الرئيسية في روسيا ببيانات الطقس، يفغيني تيشكوفيتس، اليوم الخميس، بأنه وفقا للتنبؤات طويلة الأجل، الشتاء في موسكو سيكون معتدلا، وستتجاوز درجة الحرارة المعتاد بعدة درجات، وسيصبح شهر كانون الثاني/يناير غير معتاد من حيث الحرارة.

موسكو-سبوتنيك. وقال تيشكوفيتس لوكالة "سبوتنيك": " شهر تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 1.5- 2 درجة مع نقص ملحوظ في هطول الأمطار. وكانون الأول/ديسمبر 2.5 - 3 درجات أكثر دفئًا من المعتاد، من حيث هطول الأمطار يجب أن يتناسب مع القاعدة المناخية. وكانون الثاني/يناير يقلق أكثر من أي شيء آخر، أنه سيجلب شذوذًا حراريًا كبيرًا، والحد الأدنى 3.5-4 درجات فوق المعدل الطبيعي وستكون روسيا الوسطى في مركز الحرارة".

وأضاف "ومع هذا، تشير الزيادة البالغة 3.5-4 درجات، أو حتى أعلى إلى أنه ستكون هناك فترات عديدة مع ذوبان الجليد وذوبان الجليد وشتاء معتدل للغاية. على الرغم من أن هطول الأمطار يجب أن يكون طبيعيًا. وشباط/فبراير أعلى من المعتاد بـ3 درجات. فصل الشتاء سيؤكد الاتجاه الخاص بمساهمة خاصة في ظاهرة الاحتباس الحراري، فالشتاء بهذا المعنى أكثر شذوذاً في النسخة الحرارية منه في الصيف".

وأشار تيشكوفيتس إلى أنه من الصعب انتظار تكرار آخر شتاء دافئ محطم للأرقام القياسية.