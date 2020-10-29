روسيا لا تفقد الأمل بعودة الفكر السليم لواشنطن في علاقتها مع موسكو بعد الانتخابات الأمريكية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لا تفقد الأمل بعودة الفكر السليم في العلاقات مع موسكو بعد الانتخابات الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إفادة إعلامية: "تصرفات الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ذات طابع مدمر، أعني نشر أنظمة الدفاع الصاروخي، وانهيار معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تمديد معاهدة "ستارت"، ومع ذلك لا نفقد الأمل بأنه بعد الانتخابات، سيتولى المنطق السليم السيطرة بشكل تدريجي"، مضيفة:

أخيرًا في واشنطن سيفهمون أن الرهان على غرس المزيد من الأساطير المعادية لروسيا لا يضرنا كثيرًا لأنه يساهم في زيادة إثارة المشاعر السياسية وإثارة جو من عدم الثقة داخل المجتمع الأمريكي نفسه.

وسبق أن اقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

ومن المقرر انتهاء هذه المعاهدة في شباط/فبراير من عام 2021، ولم تتفق حتى الآن واشنطن وموسكو على تمديدها، وخصوصا مع إصرار الولايات المتحدة على انضمام الصين بأي اتفاق مستقبلي في هذا الشأن.