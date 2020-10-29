مفتي روسي يدعو الفرنسيين المسلمين إلى ضبط النفس أسوة بالرسول محمد

دعا رئيس الجمعية الروحية لمسلمي روسيا، المفتي ألبير كرغانوف، اليوم الخميس، الفرنسيين وعلى وجه الخصوص المسلمين منهم، للرد على الاستفزازات بضبط النفس، الشيء الذي كان من صفات الرسول (محمد).

موسكو - سبوتنيك. وقال كرغانوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن رجال الدين، نتوجه إلى أتباعنا، ونقول إنه لا ينبغي أن نرد بعدوانية، حتى لو كان ذلك على رسوم كاريكاتورية (تستهدف الرسول) أو غيرها من الاستفزازات. يجب أن نتحلى بضبط النفس والعقلانية الشيء الذي كان من صفات النبي (محمد)".

وأشار إلى أن الوضع برمته، بما في ذلك تصرفات الرئيس الفرنسي، الذي يواصل إصراره على أنه لن يتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية عن الرسول محمد (ص)، هو "استفزاز كبير ضد الإسلام".

ودعا المفتي قائلا ً: "من الواضح أن فرنسا أصبحت ضحية لهذا الاستفزاز. والآن يجب على كل من السياسيين ووسائل الإعلام التصرف بمسؤولية كبيرة وموازنة كل كلمة".

وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد). لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة.