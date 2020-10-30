سلطات موسكو تحافظ على اتصالات منتظمة مع المنظمات الإسلامية

صرح رئيس قسم السياسة الوطنية والعلاقات بين الأقاليم التابع لمدينة موسكو، فيتالي سوشكوف، اليوم الجمعة، بأن سلطات موسكو على اتصال بقيادات المنظمات الإسلامية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك وتوفير أماكن العبادة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوشكوف لوكالة "سبوتنيك": "نتواصل باستمرار مع قادة المنظمات الإسلامية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الراهنة، بما في ذلك توفير أماكن العبادة. ويجري الاتصال مع المفتيين بشكل شبه يومي".

وأشار إلى أن سلطات موسكو تدرس حالياً طلباً واحداً لبناء مسجد.

وأضاف سوشكوف: "وبحسب القانون، ولكي تتمكن المنظمات الدينية من بناء أماكن العبادة، فإنها تقوم بتقديم المستندات. والآن في موسكو، يتم النظر في طلب واحد لبناء مسجد".

وفي وقت سابق، أشار نائب مفتي موسكو، مارات عليموف، في حديث مع إذاعة "غوفاريت موسكفا"، إلى أن زيادة عدد المساجد في موسكو سيؤدي إلى انخفاض عدد المتطرفين.