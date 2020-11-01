في اليوم الأخير.. أكثر من 18500 حالة كورونا في روسيا و10 آلاف معافى

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 18665 إصابة و245 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 18665 حالة مؤكدة حديثة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في 85 منطقة، بما في ذلك 4640 حالة تم اكتشافها (24.9%) دون آثار سريرية"، منوها إلى أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع لـ1636781".

وأضاف المقر "أكدنا 245 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس في أنحاء روسيا منذ ظهور الوباء 28235 شخصا".

وتابع المقر، في بيانه "بحسب الأقاليم، فقد سجلت العاصمة موسكو (مدينة ومقاطعة) 5806 حالة، وسان بطرسبرغ 896 حالة".

وختم البيان "تعافي 10259 شخص من "كوفيد-19" في روسيا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي المتعافين إلى 1225673 شخص".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أكد أن المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال سوبيانين: " ستعمل المستشفيات الاحتياطية بشكل كامل ، حتى لو كان هناك انخفاض في ضغط العمل في المستشفيات في ظل فيروس كورونا المستجد، سنقوم باستخدام بإخلاء المستشفيات (الأساسية) بشكل تدريجي، وحسر المرضى في المستشفيات الاحتياطية حتى انحسار الوباء".

ولفت العمدة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في العاصمة أظهرت فعاليتها و "أعطت الأمل في ألا يتفاقم الوضع".