فلاديمير بوتين يطالب "روسكوسموس" بالإبلاغ عن التأخير في تنفيذ المشاريع

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الإبلاغ عن أسباب التأخير في الموافقة على البرامج التي كان من المفترض أن تطور روسكوسموس بموجبها، من بين أمور أخرى، صاروخًا فائق الثقل.

وقال بوتين في اجتماع حول تطوير صناعة الفضاء: "تم توجيه تعليمات لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لإعداد عدد من البرامج الجديدة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تطوير مجمع صاروخي ثقيل للغاية، وإنشاء مجموعة فضائية ضمن مشروع "سفير"، وكذلك تطوير نظام "غلوناس".

وأضاف: "ومع ذلك، وكما أرى من المعلومات المقدمة، لم تتم الموافقة على هذه البرامج بعد".

كما طالب الرئيس الروسي الإبلاغ عن موعد الانتهاء من تشكيل مثل هذه البرامج.

وشدد بوتين على أن هذا العمل، ولا سيما مبلغ التمويل، يجب القيام به في أسرع وقت ممكن.

وبحسب الرئيس، فإن "حل المهام الاستراتيجية لصناعة الفضاء، ومن بينها بناء وتحسين مجموعة المركبات المدارية، وتطوير البرامج المأهولة وإنشاء خط من أنظمة الصواريخ، مهم للغاية للبلد واقتصادها، ولزيادة الأمن والحفاظ على القيادة".

وأضاف بوتين: "عند تحديد مبلغ التمويل لبرامج الفضاء، من المهم للغاية تحديد الأولويات بشكل صحيح، وإجراء تقييم موضوعي للإمكانات العلمية والتكنولوجية والإنتاجية الحالية للمنظمات والمؤسسات في الصناعة من أجل توجيه أموال الميزانية إلى المشاريع، التي يكون تنفيذها أكثر صلة ويمكن أن يحقق أقصى عائد إيجابي".