في الولايات المتحدة... الحكم على روسي بالسجن 8 سنوات

حُكم على الروسي ألكسندر بروفكو في الولايات المتحدة الأمريكية بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب مشاركته في أعمال القرصنة عبر الإنترنت.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه صدر الحكم في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لكن المعلومات عنه لم تُعلن إلا اليوم.

ووفقًا لوكالات نفاذ القانون الأمريكية، فإن الروسي البالغ من العمر 36 عامًا متورط في أعمال سرقة وبيع بيانات المستخدم الشخصية والمالية عبر الإنترنت".

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن "الأضرار الناجمة عن أنشطته غير المشروعة تجاوزت 100 مليون دولار".

واعترف بروفكو، الذي كان مواطنًا تشيكيًا سابقًا، بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي عبر الإنترنت في فبراير/شباط.

وأشارت النيابة إلى أن الرجل كان عضوا في عدد من المنتديات المغلقة للمتسللين الناطقين بالروسية وكان يفعل ذلك منذ أكثر من عشر سنوات.