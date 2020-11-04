شركة طيران روسية تستأنف رحلاتها الجوية من موسكو إلى دبي

أعلنت شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، اليوم الأربعاء، عن قرارها استئناف رحلاتها الجوية من موسكو إلى دبي اعتبارا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأصدرت شركة الطيران الروسية بيانا على موقعها الالكتروني جاء فيه: "لقد قررت الشركة الروسية "بوبيدا" التي تعد جزءا لا يتجزأ من شركة "أيروفلوت" أنها بصدد إعادة رحلاتها إلى دبي بحلول نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأشارت الشركة على موقعها الرسمي أنها فتحت باب بيع التذاكر للرحلات المقررة إلى مدينة دبي من موسكو.

وعلقت روسيا رحلاتها الجوية إلى العديد من الدول بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، قامت روسيا باستئناف الحركة الجوية تدريجيًا مع الدول الأخرى، حيث يُسمح بالطيران إلى تركيا وبريطانيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وكوبا وجزر المالديف.