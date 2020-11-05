ماذا تغير في الوضع مع فيروس كورونا في روسيا

تحدث دينيس بروتسينكو، كبير الأطباء في المستشفى الحكومي 40 في موسكو، في مقابلة مع أنتون كراسوفسكي لمشروع أر تي "الوباء"، عن الاختلافات الرئيسية بين المرحلة الحالية للوباء والمرحلة الربيعية.

وفقًا لبروتسينكو، هناك الآن انخفاض في اليقظة في المجتمع.

وقال: "اعتاد الناس على ذلك، والناس لا يؤمنون به. وعلى الشبكات الاجتماعية، تبدأ تصريحات الكراهية عن الأطباء، وتزعم أننا نكذب عليهم، يقول الناس "كوفيد غير موجود، لم يمرض أحد من حولي"، ولكن يمكنك بالطبع دعوة الناس، كما فعل زملاؤنا في اليونان: "أولئك الذين لا يؤمنون، أنا في انتظاركم غدًا عند الدوار في الساعة 6 صباحًا في "المنطقة الحمراء"، ولكن مع اختلاف بسيط: نحن في معدات الوقاية الشخصية، أنت - بدونها".

تم تسجيل 19 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في روسيا. في المجموع، خلال الوباء، تم اكتشاف 1712858 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد، وتوفي 29.5 ألف شخص. تعافى أكثر من 1.27 مليون مريض. وبلغ معدل زيادة معدلات الإصابة بالمرض خلال اليوم الماضي 1.1%.