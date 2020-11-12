لافروف: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة لا يعد موقفا ضعيفا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المقترحات الروسية بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا تعد علامة ضعف، كما يحاول تصويرها الجانب الأمريكي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "إذا تحدثنا عن معاهدة ستارت، الكل ممكن أن يكون رابحا في حالة تمديدها دون شروط مسبقة".

وأضاف لافروف قائلا: "ما اقترحناه منذ نصف عام، وهو ما يحاول الأمريكيون إيجاد علامة من علامات الضعف بشأنه، اهتمامنا بتمديد المعاهدة بأي ثمن ظلوا يقدمون مطالب غير مقبوله".

واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.