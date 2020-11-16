بوتين يهنئ ساندو بالفوز بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا آملا بتطوير علاقات بناءة

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى مايا ساندو لفوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، معربًا عن أمله في تطوير علاقات بناءة بين موسكو وكيشينيوف، متمنياً لها التوفيق والصحة والازدهار، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وجاء في برقية التهنئة: "آمل أن يساهم نشاطكم على رأس الدولة في التطوير البناء للعلاقات بين بلدينا. وهذا بلا شك سيلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا ومولدوفا".

وتمنى بوتين لساندو كل التوفيق والصحة والازدهار.

وفازت رئيسة الوزراء السابقة "المؤيدة لأوروبا"، مايا ساندو، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، التي جرت يوم أمس الأحد، في مولدوفا، بحصولها على 57.75 في المئة من الأصوات متقدّمةً بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.

وانتخب مواطنو مولدوفا رئيسًا للدولة للسنوات الأربع المقبلة. ومع إغلاق مراكز الاقتراع، قالت ساندو إنها "واثقة من أن صوت الأمة سيسمع".

من جهته، قال دودون، إنه "صوت من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والقيم المسيحية"، مضيفا أنه "يجب أن نحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا".