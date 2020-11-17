وزير التعليم العالي: روسيا غير مستعدة حاليا لاستقبال الطلاب الأجانب

عقد مجلس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تم خلاله مناقشة وضع الطلاب الأجانب الذين يرغبون بالقدوم إلى روسيا لإكمال دراستهم.

وقال وزير التعليم العالي والعلوم في روسيا، فاليري فالكوف: إنه وبسبب وباء "كوفيد-19"، فإن "روسيا غير مستعدة بعد لقبول الطلاب الأجانب"، منوها إلى أن "الوضع مختلف تمامًا عن شهر أيلول/سبتمبر".

وأضاف في اجتماع مجلس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء: "الزملاء الطلبة من عدة بلدان، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، بالطبع، يودون القدوم، لكن ليس هناك احتمال لذلك حاليا، لأسباب مختلفة".

يذكر أن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا أعلن، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22410 حالة جديدة من الإصابات في روسيا، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 1971013.

وأضاف أن "توزيع الإصابات حسب المناطق كالتالي: موسكو 5882 تليها سانت بطرسبورغ 2130 ومقاطعة ضواحي موسكو 839".

وتابع المقر في بيانه: "غادر 22055 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1475909 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 33931 شخصا.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو ، صرح في وقت سابق، بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90%، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وبدأت كثير من دول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.