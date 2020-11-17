قوات حفظ السلام الروسية تطهر ممر لاتشين بالكامل من الألغام... فيديو

قامت قوات حفظ السلام الروسية بتطهير ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ، وقسم من الطريق المؤدي إلى مدينة ستيباناكيرت، من الألغام.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن حركة المركبات المدنية مفتوحة عليها، بحسب ما نشرت قناة "RT".

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية في المنطقة: "قامت الوحدات الهندسية التابعة لوحدة حفظ السلام الروسية بإزالة الألغام بالكامل والمتفجرات والمعدات، من ممر لاتشين وقسم 28 كم من الطريق المؤدي إلى ستيباناكيرت".

في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء إزالة الألغام من ممر لاتشين من أجل العودة الآمنة للاجئين إلى قره باغ.