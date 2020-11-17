الدفاع الروسية تبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في سوريا وقره باغ

بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الوضع الإنساني في سوريا وناغورني قره باغ، وكذلك سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية: "تم بحث الوضع الإنساني في سوريا وناغورني قره باغ، ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والوضع الحالي وآفاق التعاون بين وزارة الدفاع الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف البيان بأن الطرفين أكدا اهتمامهما بمواصلة الحوار وتطوير التفاعل في سياق تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في مناطق الأزمات في العالم.

وفي سياق متصل، رحبت بلدان مجموعة "بريكس"، في بيانها الختامي، اليوم الثلاثاء، باتفاقية وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعربت عن دعمها للجهود السياسية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.