بوتين: يجب توجيه كل جهودنا الإنسانية ومساعداتنا لصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كل الجهود الإنسانية لروسيا في قره باغ، يجب أن توجه لصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني.
وأضاف بوتين في اجتماع حول عملية حفظ السلام الروسية في قره باغ "كل جهودنا الإنسانية ومساعداتنا يجب أن توجه لصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني. نحن نتعاطف مع الجميع. وكل من يواجه مشكلة".
كما ودعا بوتين إلى العمل الواضح والمنسق لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.
قائلا " أود أن أشير إلى العمل الواضح والمنسق جيدا لقوات حفظ السلام الروسية. لقد مكنت عمليات إزالة الألغام التي تم تنفيذها على وجه السرعة من إقامة اتصال جيد وموثوق في المنطقة، ونشر قوات حفظ السلام، لوقف إراقة الدماء وتجنب وقوع إصابات جديدة في قره باغ".
يذكر أن كلا من أذربيجان وأرمينيا وقعتا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على اتفاق بوساطة موسكو، ينهي الصراع المسلح الدائر حول إقليم قره باغ عقب أكثر من ستة أسابيع من تجدد الاشتباكات، ومن شروط الاتفاق أن تنشر روسيا قوات لحفظ السلام في الإقليم المتنازع عليه.
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