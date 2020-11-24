يصل حتى إلى المناطق الاستوائية... بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في شكل جاف

أطلق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه إنتاج شكل جاف من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، ما يسمح بنقله إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك المناطق الاستوائية.

ووفقا لحساب اللقاح الروسي عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، فقد "أطلق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه إنتاج شكل (جاف) من اللقاح المجفف بالتجميد، والذي يتم تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية. ويسمح هذا النظام بتوزيع اللقاح في الأسواق الدولية، فضلاً عن التوسع في استخدامه في المناطق، التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك المناطق ذات المناخ المداري".

RDIF and partners have launched the production of the lyophilized (dry) form of the vaccine (stored at +2 to +8 °C) – enables the logistics of distribution of the vaccine in international markets, as well as use in hard-to-reach regions, incl. areas with tropical climates. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.