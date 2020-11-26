بالفيديو... صاروخ "تسيركون" الروسي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يصيب هدفا بحريا بنجاح

في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية قالت إنه لإطلاق صاروخ مجنح جديد من طراز "تسيركون" تفوق سرعته سرعة الصوت، من الفرقاطة "أدميرال غورشكوف" وضرب الصاروخ الهدف بنجاح على مسافة 450 كم، وتجاوزت سرعة الطيران 8 ماخ.

موسكو - سبوتنيك. أجرت فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال جورشكوف" تجربة إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" من البحر الأبيض على هدف في بحر بارنتس. جاء ذلك نقلا عن الصحفيين، اليوم الخميس، في وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة: "أطلقت الفرقاطة الرئيسية للمشروع 22350، أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف، صاروخ كروز تسيركون فرط صوتي آخر من البحر الأبيض على موقع هدف معقد في بحر بارنتس".

وأوضحت وزارة الدفاع أن "إطلاق الصاروخ تم في إطار اختبار أنواع جديدة من الأسلحة".

وتابعت الوزارة قائلة: "تجاوزت سرعة طيران صاروخ كروز "تسيركون" الفرط صوتي خلال الاختبارات التالية 8 ماخ. وتم ضرب الهدف بنجاح". وأشارت الإدارة العسكرية إلى أنه:

"وفقا لبيانات التحكم الموضوعية، نجح صاروخ تسيركون المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في إصابة هدف بحري على مسافة 450 كم".