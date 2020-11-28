موسكو و سانت بطرسبورغ تفوزان بجوائز السفر العالمية... فيديو

حازت مدينتا موسكو و سانت بطرسبورغ على واحدة من أكثر جوائز السفر شهرة "جوائز السفر العالمية". أقيم حفل توزيع الجوائز على الإنترنت في الليلة السابقة في العاصمة الروسية.

موسكو - سبوتنيك : أقيم حفل توزيع جوائز "السفر العالمية" على الإنترنت، أمس، في العاصمة الروسية موسكو. وفقا للمكتب الصحفي لإدارة محافظ سانت بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف. وجاء في تصريحهم:

"فازت بطرسبورغ في ترشيح "الوجهة الثقافية الرائدة في العالم"، متجاوزة 14 مدينة سياحية شهيرة، بما في ذلك باريس ولندن وروما والبندقية ونيويورك وريو دي جانيرو".

وأشار محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية إلى أنها ليست المرة الأولى التي فازت بها المدينة بجوائز "السفر العالمية" حيث قال:

"توقعنا النصر هذا العام أيضا، مدينتنا تعيش حياة ثقافية غنية، لدينا متاحف ومسارح وقصور ومتنزهات مشهورة عالميا، نفتتح أماكن وطرق سياحية جديدة. والجغرافيا الثقافية والسياحية لسانت بطرسبرغ آخذة في التوسع والانتشار عالميا".

وختم بيغلوف قائلا: "إنه في السنوات الأخيرة، زادت سانت بطرسبورغ من تدفق السياح، الأمر الذي سهله إدخال التأشيرات الإلكترونية".

© AP Photo / Dmitri Lovetsky ناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، روسيا

بينما فازت مدينة موسكو للسنة الثانية على التوالي، بجائزة في الترشيح الرئيسي "أفضل وجهة سياحية. مدينة".

وبحسب خدمة موستوريزم الصحفية، فقد تم تقديم العاصمة الروسية في سبعة ترشيحات دفعة واحدة: "أفضل وجهة في مجال سياحة الأعمال" ، "أفضل وجهة لقضاء عطلة في المدينة"، "أفضل وجهة سياحية. مدينة"، "أفضل وجهة ثقافية. مدينة"، "أفضل وجهة لسياحة المهرجانات والفعاليات" و"أفضل وجهة سياحية لدراسة التراث التاريخي" و"أفضل وجهة للسياحة الرياضية".

© Sputnik . Evgeniy Odinokov زينة أعياد الميلاد و رأس السنة على ضفة "تاراس شيفتشينكو" لنهر موسكو، 21 نوفمبر 2020

وتم التصويت المفتوح على الموقع الرسمي للجائزة في الفترة من 28 سبتمبر إلى 25 أكتوبر. أخذت لجنة التحكيم في الاعتبار آراء خبراء صناعة السياحة والمسافرين. هذا العام ، لم يتم فقط تقييم الإنجازات الجديدة للمرشحين، ولكن أيضا فرص السفر في المستقبل.

نتيجة لذلك، في الفئة الرئيسية، تجاوزت موسكو مدن مثل لندن ونيويورك وباريس وسانت بطرسبرغ وريو دي جانيرو.

وقال البيان: "أقيم الحفل عبر الإنترنت في شكل مؤتمرات عبر الهاتف من مركز المعلومات السياحية الرئيسي في حديقة زاريادي وقاعة الأعمال المركزية. وشاهد المشاهدون مقاطع فيديو تمثل موسكو وجزر المالديف وسانت بطرسبرغ ووجهات سياحية أخرى".

وتم تهنئة الفائزين من قبل ممثلي صناعة السياحة والمشاهير، بما في ذلك المخرج والممثل نيكيتا ميخالكوف، ومغنية الأوبرا خيبلا غيرزمافا، ومدير متحف الأرميتاج الحكومي ميخائيل بيوتروفسكي، ولاعب الشطرنج سيرجي كارجاكين ، ومدير الفرع الأوروبي لمنظمة السياحة العالمية أليساندرا بريانت وآخرين.