وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، بضرورة التحدث مع روسيا من موقع قوة، بهجمات طالبة في المرحلة الابتدائية.

وفي حديثه عن الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، قال شويغو في رد على تصريح صدر مؤخرا لكرامب كارينباور "خاصة عندما يبدأ الجيل الحالي من السياسيين، على سبيل المثال ألمانيا في تعليمنا الحياة وتبدأ في الحديث عن كيفية التحدث إلينا من موقع قوة".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه تم العثور هذا العام على السفينة "أرمينيا"، التي غرقت خلال الحرب وعلى متنها رفات مدنيين في البحر الأسود. ووفقا لشويغو، هذه واحدة من حلقات الحرب العديدة التي يجب سردها.

قبل أيام، دعت وزيرة الدفاع الألمانية في البوندستاغ إلى إجراء مفاوضات مع روسيا حول نزع السلاح "من موقع قوة" قائلة: "كان هذا دائمًا موقفًا جيدًا للسياسة الخارجية الألمانية ، لذا يجب أن يبقى في المستقبل".