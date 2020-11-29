خبراء يكشفون حالات إعادة الإصابة بفيروس كورونا

قال مدير معهد الطفيليات الطبية والأمراض والمعدية بجامعة سيتشينوف، ألكسندر لوكاشيف، إن الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا يمكن أن يصابوا به مرة أخرى، ولكن الإصابة الثانية تكون بشكل خفيف.

وأشار لوكاشيف إلى أن العديد من الأشخاص يصابون بالتهابات الجهاز التنفسي الناجمة عن فيروسات كورونا المختلفة مرة كل عام وقال: "في المرة الأولى التي يصاب فيها الشخص بالعدوى، ثم تظهر لديه الأجسام المضادة، لذا من الصعب إثبات إصابة الشخص بالفيروس مرة أخرى بسبب وجود الأجسام المضادة لديه".

وأشار العالم إلى أن تطور الجهاز المناعي والتعايش مع مسببات الأمراض يشير إلى أنه في حالة العدوى المتكررة، يتطور المرض بسهولة أكبر ولكن يكون بشكل خفيف.

في وقت سابق أوضح اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة فلاديمير بوليبوك أن إعادة الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أدت إلى ضعف عمل الجهاز المناعي، على سبيل المثال، في حالة الإصابة بالأورام أو في حالة تناول مضادات الاكتئاب.

وسجلت روسيا أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليناهز إجمالي الحالات 2.270 مليون إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 39527 بعد تسجيل 459 وفاة جديدة.

وأصيب أكثر من 62 مليون شخص بمرض كوفيد -19، توفي منهم أكثر من 1.4 مليون، فيما تعافى أكثر من 43 مليون.