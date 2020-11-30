"سبيربنك" الروسي يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به

أشار رئيس البنك الروسي "سبيربنك"، غيرمان غريف، إلى إمكانية إصدار العملة الرقمية الخاصة به "سبيركوين"، مع بدء عام 2021.

وقال غريف، اليوم الاثنين، خلال يوم المستثمر: "من المحتمل جدًا أن نبدأ في تجربة العام المقبل بإنتاج عملتنا الخاصة، ما يسمى بـ"سبيركوين". حسنًا، بالطبع، نحن نراقب باهتمام شديد ما يفعله البنك المركزي، وندخل عملية تفاوض مع المنظم".

وأضاف، "يجب ربط كل هذا بالسياق الذي سيتم اختياره كاستراتيجية لتطوير الروبل الرقمي".

وتابع غريف "كل هذه الأشهر والسنوات التي عملنا فيها على التكنولوجيا، وبمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، سندخل السوق بمجموعة من الخدمات".