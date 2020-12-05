"شجرة الأمنيات" تجمع الرئيس بوتين مع أمنيات الأطفال ويحققها.. فيديو

عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق أماني جميع الأطفال الذين التقوا به وأفصحوا له عن أحلامهم أو أرسلوا له رسائل.

موسكو - سبوتنيك. شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حملة "شجرة الأمنيات" السنوية. خلال لقاء مع المتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة "متطوعو روسيا - 2020"، ووعد بتحقيق أحلام طفلين أرسلوا رسائل مع الأمنيات.

ويحلم الطفل ديمتري أوشيبكوف البالغ من العمر تسع سنوات من منطقة تشيليابينسك بزيارة الساحة الحمراء في موسكو والتزلج على الجليد ورؤية مكان عمل الرئيس الروسي في الكرملين.

وقال فلاديمير بوتين "سهل! سنفعل ذلك، سنركب سويا، وآمل أن يكون هناك جليد، ضع في اعتبارك أنك بالفعل حصلت على أمنيتك".

"Считай, что ты уже в дороге". Путин пообещал выполнить желание девятилетнего Дмитрия покататься с ним вместе на коньках на Красной площади. pic.twitter.com/XugcPfX0sO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2020

ولم يوزع الرئيس بوتين الهدايا على المتطوعين فحسب ، بل كان يتابع أدق التفاصيل عبر اللقاء الافتراضي مع الأطفال ولاحظ وجود طفل حزين لا يبتسم يظهر من خلال الفيديو، وطلب من الطفل أن يبتسم قائلا: "أندريوشا ، لماذا أنت حزين جدا، حسنا، ابتسم! كل شيء سيتحقق".

Путин не только раздал подарки волонтерам, но и выпросил один себе: «Андрюша, ты чего такой кислый, ну улыбнись!» pic.twitter.com/XQrie4wGJs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2020

وكتب طفل آخر يدعى ألكسندر كوليسنيكوف من منطقة تولا أنه:

" يريد معانقة باندا حقيقية، وأجابه الرئيس الروسي مازحا: "علي أن أسأل الباندا.. هل تريد العناق؟".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بذلك، لدينا نشطاء حيوانيون هنا، ونحتاج إلى التشاور معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق هذه الرغبة".