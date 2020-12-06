صحيفة: حظر توريد الحليب الأوروبي لروسيا عاد على الأخيرة بالفائدة

يرى محللون ألمان أن الحظر الأوروبي لتوريد منتجات الحليب إلى روسيا عاد إليها بالفائدة، حيث ألغت اعتمادها على الواردات بشكل كامل.

وأشارت صحيفة " AgrarHeute" الألمانية إلى أن مسار اعتماد البديل (الانتاج المحلي بدل الاستيراد) الذي انتهجته روسيا وبرامج الاستثمار الحكومية الواسعة قد ساهم، من بين أمور أخرى، في زيادة إنتاج الحليب.

ويؤكد كاتب المقال، أولاف زينكي، أنه بعد رفع العقوبات، لن تكون هناك حاجة للمنتجات الأوروبية في السوق الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا في المستقبل القريب ستدخل السوق الصينية بمنتجات الألبان المحلية.

في الوقت نفسه، يشير زينكي في المقال إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من انخفاض عدد الأبقار، تضاعف إجمالي إنتاج الحليب في روسيا. وتم تحقيق ذلك من خلال تحسين الإنتاج، في المقام الأول من خلال تحسين للماشية وراثيا.

يشار إلى أنه حتى عام 2014، كانت روسيا تعتمد إلى حد كبير على واردات الحليب من أوروبا. ومع ذلك، أدى فرض العقوبات على الإمدادات الغذائية من أوروبا إلى تغيير الوضع.