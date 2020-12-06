"التعليم العالي" الروسية: فصل نحو 2.5 ألف طالب أجنبي من الجامعات بداية العام الدراسي

قال وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف إن حوالي 2.5 ألف طالب أجنبي تم فصلهم من الجامعات الروسية منذ بداية العام الدراسي.

موسكو- سبوتنيك. أعلنت وزارة التعليم العالي الروسية، عن فصل طلاب أجانب في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، من العام الماضي وهذا العام وقال فالكوف في مقابلة صحفية على الهواء من إذاعة "كومسومولسكايا برافدا":

"لا يوجد فرق في أعداد الطلاب الجدد وبين الطلاب المفصولين، تم فصل 2.5 ألف طالب أجنبي، اتخذنا القرار من أول 50 جامعة، حيث يدرس معظم الأجانب".

ويأتي تصريح وزارة التعليم العالي الروسية، ردا على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول فصل حوالي 2000 طالب أجنبي من الجامعات الروسية بعد أن تعذر عليهم الدخول إلى روسيا بسبب وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل جميع المؤسسات التعليمية في موسكو وسانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى عدد من الجامعات في المناطق التي يوجد بها وضع وبائي صعب، إلى نظام التعليم عن بعد.