القضاء الروسي يصدر أمرا باعتقال غيابي بحق رابع مسلح متورط في مقتل الطيار

أصدرت محكمة باسماني في موسكو أمرا باعتقال غيابي بحق رابع إرهابي متورط في مقتل الطيار الروسي رومان فيليبوف في سوريا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للمحكمة إيرينا سوفينسكايا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إن المحكمة وافقت على التماس التحقيق واختارت إجراء من ضبط النفس على شكل توقيف غيابي بحق عبد الستار عبد الغفور الصياح".

ويشار إلى أن محكمة باسمان في موسكو كانت قد أصدرت، عام 2018، مذكرة غيابية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سوريين أسقطوا طائرة "سوخوي-25" الهجومية التي كان يقودها رومان فيليبوف، فوق الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون.

وكان فيليبوف قتل، في 3 شباط/فبراير 2018، إثر إسقاط طائرته في ريف إدلب، بصاروخ محمول على الكتف.

وعقب استهداف الطائرة، هبط الطيار الروسي بالمظلة في منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في إدلب، واشتبك مع عناصر منها ثم فجر نفسه.

وطلبت وزارة الدفاع الروسية من تركيا مساعدتها في استعادة جثة الطيار، ما دفع تركيا للضغط على الفصائل لتسليمها الجثة، وسط تبادل الاتهامات بين "هيئة تحرير الشام" والفصائل بالمسؤولية عن عملية التسليم.

وسُلمت الجثة إلى تركيا التي سلمتها بدورها إلى روسيا، بعد ثلاثة أيام من مقتله.

ومنحت وزارة الدفاع الروسية رومان فيليبوف لقب "بطل الاتحاد الروسي"، كما نصبت تمثالًا له في منطقة فوج الهجوم الجوي في مدينة بريموريه الروسية.