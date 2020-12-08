الكرملين يعلق على أنباء حول مشاكل بوتين الصحية

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالشائعة حول صحة الرئيس، هذا هراء كامل. على الأقل لو سألونا عن هذا الأمر، لكنا سنجيب".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أشار بيسكوف إلى أن الشائعات ضد بوتين وإدارته لا تحقق الهدف، لكنها ستستمر، لافتا إلى أن الكرملين يعرف "بشكل أو بآخر" من يقوم بهذه البروبغندا.

وقال بيسكوف: "في الواقع، هناك مجموعة من الشائعات المختلفة. أكرر مرة أخرى، نعرف من يفعل هذا. علاوة على ذلك، نعلم أن هذا سيستمر في المستقبل".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ادعت، في وقت سابق، أن بوتين مصاب بمرض باركينسون وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.