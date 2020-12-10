بالصورة... بطاقة عمل بوتين الشخصية للبيع عبر الإنترنت

نشر موقع روسي متخصص بالبيع على الانترنت "Avito" إعلانا لبيع بطاقة العمل الشخصية العائدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عمله في بلدية مدينة سان بطرسبورغ.

وذكر مدير الموقع الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن "بطاقة العمل الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تباع اليوم بمبلغ 550 ألف روبل ويمكن الوصول إلى اتفاق بيع مع خصم نحو 50 ألف روبل".

وقال المدير "لبطاقة أصلية وحقيقية وهي تعود لعام 2004 وكانت في محفظته الشخصية".

وفي السياق نفسه، قالت المسؤولة عن منشور البيع إنها "عملت في شركة مع مستشار الرئيس الروسي السابق وأعطاها بطاقة العمل الشخصية هناك".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع المخصص بالبيع نسخة عن البطاقة المعروضة بمبلغ 550 ألف روبل ( نحو 8 ألاف دولار أمريكي).