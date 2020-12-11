استئناف مد خط الغاز "التيار الشمالي 2"

أعلنت الشركة المنفذة لـ"التيار الشمالي 2" عن استئناف العمل لمد القسم المتبقي من خط الغاز.

وبدأت السفينة "فورتونا" بمد القسم المتبقي من خط الغاز "التيار الشمالي 2" في المياه الألمانية.

يبلغ طول القسم المتبقي 2,6 كم وسيتم مده على عمق 30 مترا.

في نهاية الأسبوع الماضي، غادرت السفينة ميناء فيسمار وتوجهت إلى روستوك.

ومع ذلك، توقف ممدد الأنابيب في وقت لاحق عن الحركة وأقام في البحر المفتوح بالقرب من فيسمار.

وبعد ظهر الأربعاء، استأنفت "فورتونا" حركتها ووصلت إلى روستوك.

بناء خط أنابيب الغاز الرئيسي

يضم "التيار الشمالي 2" خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

كما ستمر الخطوط عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الحصرية لفنلندا والسويد والدنمارك.

أعلنت الشركة المنفذة سابقًا عن خطط لاستئناف مد الأنابيب في ديسمبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية باستخدام سفينة راسية.

تلبي سفينة مد الأنابيب "فورتونا" هذه المتطلبات. وفقًا للمكتب الفيدرالي للشحن والهيدروغرافيا بألمانيا، حتى 31 ديسمبر، ستنفذ "فورتونا" العمل في الجزء الجنوبي من بحر البلطيق.