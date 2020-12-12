روسيا في الـ24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 28 ألف إصابة بفيروس كورونا وشفاء 26 ألفا آخرين

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 28137 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 2625848.

وجاء في بيان مقر العمليات: "خلال آخر 24 ساعة تم تأكيد إصابة 28137 شخصيا في 85 إقليما، من بينهم 5184 (18.4%) دون أعراض مرضية.

وتم الإشارة إلى تسجيل 6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، و 3776 في بطرسبورغ و 1393 في ضواحي موسكو.

وتابع البيان: "انتشار عدد الإصابات على الأقاليم كالتالي: في موسكو - 6622 إصابة، وفي بطرسبورغ - 3776 إصابة، وفي ضواحي موسكو 1393 إصابة".

كما أكد مقر العمليات تعافي 26118 شخصا في روسيا من فيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2085958.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في روسيا 46453 حالة، وذلك بعد تسجيل 560 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "خلال آخر 24 ساعة تم تأكيد 560 حالة وفاة.. وبلغ إجمالي عدد الوفيات في روسيا 46453".

وبلغ عدد الوفيات في موسكو 76 حالة وفاة، وفي بطرسبورغ 79 حالة وفاة، وفي ضواحي موسكو 35 حالة وفاة.