بوتين: أردوغان رجل يحافظ على كلمته ولدينا وإياه آراء مختلفة تماما في بعض الأحيان

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، اليوم الخميس، 17 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.