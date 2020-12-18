السفير الإيراني لدى موسكو: سنواصل التعاون العسكري الاستراتيجي مع روسيا

صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا استراتيجي، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع موسكو في إطار القواعد واللوائح والاتفاقيات الدولية.

وقال جلالي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "سنواصل التعاون مع روسيا في إطار القواعد واللوائح والاتفاقيات الدولية"، مؤكدا أنه "ليس للعقوبات الأمريكية أي تأثير على قدرتنا الدفاعية وأبحاثنا العلمية".

وأضاف السفير الإيراني قائلا: "أمريكا تريد أن تقول إنها القوة الأولى في العالم وهي ليست كذلك لأن هناك بعض الدول تسبقها وتتقدم عليها"، مؤكدا أن الأمريكيين يفرضون عقوبات على دول كثيرة بسلوكهم أحادي الجانب، قائلا: "هذا السلوك للولايات المتحدة سيستمر في المستقبل والسبب هو أن الولايات المتحدة لم تعد لها هيمنة الماضي، إنها تريد أن تقول إنها القوة الأولى في العالم وهي ليست كذلك لأن هناك بعض الدول تسبقها وتتقدم عليها".

وشدد "أن روسيا والصين وإيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات يجب أن تقف معا وتظهر أن الاستخدام القسري لأدوات القوة في الساحة الدولية هو عمل غير شرعي ويمكن أن يكون له آثار ضارة على الدول والشعوب".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال في مقابلة سابقة مع وكالة" سبوتنيك": "في السنوات الأخيرة، كانت روسيا أحد الشركاء الرئيسيين لإيران في المجالات الدفاعية والعسكرية".

وأضاف أنه "مع رفع القيود المفروضة على الأسلحة، يمكن متابعة التعاون العسكري بين طهران وموسكو ضمن آفاق جديدة".