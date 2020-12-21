سفیر إيران لدى موسكو: التعاون بین طهران وموسكو مستمر رغم أنف الحظر

قال کاظم جلالی سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدی روسیا إن التعاون الاقتصادی بین إیران وروسیا متواصل رغم الحظر الأمریكی الجائر.

وعلق السفير على زيارة وزير النفط الإيراني بیجن زنغنه إلی موسكو، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وقال جلالي إن "وزیر النفط غادر الأحد إلی موسكو علی رأس وفد من أجل لقاء کبار المسؤولین الروس والتباحث معهم حول آخر تطورات التعاون بین البلدین فی مجال الطاقة وآفاق الأسواق العالمیة".

وأشار السفير إلى أن "تعاون واستشارات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة کأحد مؤسسی منظمة أوبك والاتحاد الروسی کأحد أکبر منتجی النفط الخام وعضو " أوبك بلس" یعد مهما وضروریا لتشكیل تیارات بناءة ومستقرة فی سوق الطاقة المضطرب فی عالم لا یزال یعانی من موجات الأحادیة والعقوبات غیر الشرعیة وانتشار فیروس کورونا".

وأكد جلالي على أن "إیران وروسیا تعززان التعاون الاقتصادی بینهما علی الرغم من فرض الولایات المتحدة عقوبات جائرة".