الدفاع الروسية تعزز عمليات الاستطلاع الجوي في المناطق الحدودية للبلاد

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إن وزارة الدفاع عززت عمليات استطلاع المجال الجوي بالقرب من حدود البلاد خلال عام 2020.

وقال غيراسيموف، خلال إيجاز صحفي للملحقين الأجانب المعتمدين لدى موسكو، اليوم الخميس: "كان نظام الدفاع الجوي يتطور. أولا وقبل كل شيء، تم زيادة نظام استطلاع المجال الجوي في مناطقنا الحدودية".

وأضاف قائلا :"سيكون من الممكن الرد بسرعة أكبر على الانتهاكات في المجال الجوي".

ولفت غيراسيموف إلى أن "السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي والطيران الاستراتيجي الأمريكي زادت من نشاطها بالقرب من الحدود الروسية".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تنوي نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي من البلاد، وكذلك في مناطق أخرى من روسيا الاتحادية، لكنها سترد بسرعة على نشر الدول الغربية للصواريخ بالقرب من حدودها.