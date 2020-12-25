خروج طائرة ركاب عن مسارها أثناء هبوطها في موسكو دون إصابات

أعلن مصدر في لجنة الطوارئ بالعاصمة موسكو ، اليوم الجمعة، أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 747" قادمة من مدينة "ياقوتيا" خرجت أثناء هبوطها عن المدرج في مطار"فنوكوفو" ، ووفقًا للبيانات الأولية، الطائرة لم تتضرر.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "أثناء هبوط الطائرة التابعة لخط نيوريونغي - موسكو، خرجت عن مسارها على المدرج 30 مترا".

وبحسب المصدر كان 109 أشخاص على متن الطائرة، ووفق البيانات الأولية، لم تتضرر الطائرة.

ويقع مـطار فنوكوفو الدولي ذو مدرجي هبوط على بعد 28 كيلوميتر (17 ميل) جنوب غرب مركز موسكو، روسيا، وهو واحد من المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم موسكو.