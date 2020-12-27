بيسكوف يكشف عن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل انتشار وباء كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن تأثير وباء كورونا على الوضع الاقتصادي لروسيا.

وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" : "القرارات التي تم اتخاذها أثناء الوباء أظهرت فعاليتها.. فقد تأثر الاقتصاد الروسي بمقدار أقل من البلدان الأخرى".

وأضاف بقوله :"بعض الدول ضخت مئات المليارات بل تريليونات من عملتها في اقتصادها".

وتابع متسائلا :"هل استطاعو إنقاذ اقتصادهم، والاقتصاد العالمي، من الهبوط بنسبة 4 بالمئة؟".

واستطرد بقوله: "على الرغم من وجود تراجع في الاقتصاد الروسي سوف نخرج من هذا في الربيع القادم"، مشير إلى أن الاقتصاد الروسي يتميز بمرونته.